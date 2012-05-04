Львів. 4 травня. УНІАН. 8 травня у Львові пройде Акція Пам’яті жертв Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, в рамках Акції пройдуть упорядкування поховань та міжрелігійна молитва на Янівському цвинтарі у Львові, презентація фільму про події Другої світової війни «Три історії Галичини». Також відбудеться Круглий стіл на тему «Моделі примирення та способи відношення до минулого» в ІА УНІАН за участю провідних українських фахівців тематики Другої світової війни.

Як розповідають організатори, метою акції є спільне молитовне звернення вшанувати болісну історію воєнних лихоліть, щоб перенести головний акцент події з «перемоги» на «пам’ять», та зняти напругу, яка штучно нагнітається у ці дні в нашому суспільстві.

«Маємо намір молитвою за їхню пам’ять вшанувати жертв, благословити майбутнє та випросити Божої ласки про захист та захорону від жахіття війни», - зазначають організатори.