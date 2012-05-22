На Львівщині у пунктах ЗНО - співробітники ДСО з металошукачами

Львів. 22 травня. УНІАН. У Львові працівники Державної служби охорони виявили порушників під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомив УНІАН старший інспектор по зв’язках із ЗМІ УДСО при ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, 21 травня у Львові, під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання з математики, працівники Державної служби охорони виявили трьох порушників, котрі намагалися пронести мобільні телефони на іспит. Так, один із спритників, пройшовши огляд до проведення ЗНО зайшов на іспит, під час якого попросився до вбиральні, де заздалегідь заховав мобільник. Він не сподівався, що його, ще раз будуть оглядати.

Як наголосив Денис Харчук, працівники Державної служби охорони працюють цього року на пунктах тестування ЗНО з металошукачами.