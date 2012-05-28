Львів. 28 травня. УНІАН. Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога підписав наказ про створення Ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,

Згідно з наказом, ліцей створюється з метою забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти і забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, дітей працівників МНС України та обдарованої молоді.

В.Балога доручив ректору Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Михайлу Козяру розробити положення про ліцей та затвердити його у встановленому порядку у відповідності до спільного наказу МОНмолодьспорту та МНС, подати на затвердження проект штату ліцею.

«З метою організації набору до ліцею у 2012 році розробити та подати на затвердження правила відбору та прийому на навчання», - йдеться у наказі МНС.

Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Михайло Козяр відзначив, що „традиційний тип школи має поступитися місцем навчально-виховному комплексу. Адже ця освітня інституція забезпечує безперервність освіти, створює адаптивні умови для переходу учня від одного ступеня освіти до іншого, а головне - професійно орієнтує та передпрофесійно готує випускників», - зазначили у прес-службі університету.