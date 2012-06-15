У Львові пенсіонер убив дружину і покінчив життя самогубством

Львів. 15 червня. УНІАН. У Львові 67-річний місцевий житель скоїв вбивство своєї дружини, після чого покінчив життя самогубством.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю, 14 червня у Личаківський райвідділ міліції Львова зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що його сусід вбив свою дружину.

Виїхавши на місце події, правоохоронці на першому поверсі біля вхідних дверей будинку виявили тіло 61-річної львів’янки з множинними колото-ріжучими ранами.

Провівши перевірку, міліціонери встановили, що цього дня між 67-річним чоловіком та його 61-річною дружиною виникла сварка внаслідок тривалих неприязних відносин. Розлючений чоловік схопив кухонного ножа та наніс жінці тілесні ушкодження, які для останньої виявились смертельними.

„У подальшому чоловік залишив на кухні передсмертну записку та з метою вчинення самогубства забрався на горище свого будинку, на висоту 15 метрів. Перед тим, як стрибнути, чоловік зателефонував своєму синові та повідомив про те, що вбив його матір. Вистрибнувши у вікно, львів’янин впав у декоративний басейн. Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення Львівської міської клінічної лікарні, де він від отриманих травм помер, не приходячи до тями”, - зазначається у повідомленні.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України. Слідчі дії тривають. Призначено судово-медичні та біологічні експертизи.