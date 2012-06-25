Львівські прикордонники вилучили у поляка 4 тисячі дисків з порно

Львів. 25 червня. УНІАН. Сьогодні вночі на українсько-польському кордоні у міжнародному автомобільному пункті пропуску „Рава-Руська” було затримано громадянина Польщі при спробі вивозу з України 4 тисяч дисків з порнографічною продукцією.

Про це повідомила УНІАН начальник прес-служби Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник.

За її словами, в автомобілі „Фіат” було виявлено картонні коробки з дисками. Диски з порнопродукцією передано у Жовківський райвідділ міліції Львівської області.

Походження порнографічної продукції буде встановлюватися.

