Сотня „свободівців” вирушить до Києва на підтримку акції опозиції

Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні 100 представників від Львівської обласної організації ВО „Свобода” вирушать до Києва на підтримку акції опозиції проти закону про державну мовну політику, яка проходить біля „Українського дому”.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар ЛОО ВО „Свобода” Леся Федів.

Вона зазначила, що виїзд буде здійснюватися сьогодні вночі одним автобусом та приватним автотранспортом.

„Бажаючих взяти участь в акції опозиційних сил біля „Українського дому” вже записалося 150 чоловік, однак, сьогодні до Києва вирушить перша сотня активістів „Свободи”. Серед них будуть депутати-„свободівці” Львівської обласної ради та місцевих рад”, - зазначила Леся Федів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на площі біля приміщення Львівської ОДА триває цілодобова акція протесту опозиційних сил Львівщини, встановлено 24 намети в яких перебувають кілька десятків чоловік.



