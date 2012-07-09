Фонд Ахметова купив Львівському онкоцентру комп’ютерний томограф

Київ. 9 липня. УНІАН. У Львівському онкологічному центрі другий рік поспіль успішно працює 24-зрізовий комп`ютерний томограф, який придбав благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

Як повідомили УНІАН у фонді Р.Ахметова, це було перше у Західній Україні медичне обладнання такого класу.

Кожного місяця на томографі проходять обстеження та здійснюють планування подальшої променевої терапії до 13-15 пацієнтів, це майже 3600 пацієнтів на рік.

У «Розвитку України» підкреслили - щоб дослідження лишалися доступними для хворих, фонд постачає Львівському онкоцентру контрастні речовини, шприци для інжекторів, рентгенівські плівки та інші матеріали, вкрай необхідні для отримання та збереження високоякісних зображень.

Додатково, згідно з договором з постачальником, впродовж трьох років фонд Р.Ахметова здійснює гарантійне обслуговування апарату.

Невдовзі у Львівському онкоцентрі, повідомили у фонді, почне роботу блок контактної променевої терапії (брахітерапії). Обладнання для нього (а саме - апарат брахітерапії з набором аплікаторів, спеціалізований стіл, пересувний рентгенівський апарат у вигляді С-дуги, меблі та інше) також придбав фонд Р.Ахметова.

У фонді «Розвиток України» також поінформували, що у рамках одного з проектів «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань» у Закарпатській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях незабаром буде введено в експлуатацію ще три комп`ютерні томографи.