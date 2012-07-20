В аеропорту „Львів” було аварійне відключення електропостачання

Львів. 20 липня. УНІАН. Аварійне відключення електропостачання у міжнародному аеропорту «Львів», що сталося вчора, 19 липня, не призвело до затримок у реєстрації та прийомі літаків.

Про це УНІАН повідомила менеджер з маркетингу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» Галина Винарчик.

За її словами, мали місце „лише тимчасові незручності в отриманні багажу за допомогою багажних стрічок”.

„Вчора, 19 липня, «Львівобленерго» припинив енергопостачання у зв’язку із аварією на підстанції. Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького був змушений перейти на резервне енергопостачання, що спричинило тимчасові незручності в отриманні багажу за допомогою багажних стрічок протягом близько 30 хвилин, оскільки електропостачання було відсутнє орієнтовно з 14.30 до 15.00”, - повідомила Г.Винарчик.

Вона запевнила, що того дня „реєстрація та приліт усіх рейсів відбувалися у звичайному режимі та без затримок”.

Разом з тим сьогодні у ПАТ „Львівобленерго” кореспонденту УНІАН спростували повідомлення аеропорту про те, що компанія припинила енергопостачання аеропорту у зв’язку із аварією на підстанції.

«Львівський аеропорт був знеструмлений через аварію у внутрішній мережі. „Львівобленерго” не має жодного відношення до аварії, яка мала місце на розподільчій підстанції аеропорту. На 5-й підстанції „Львівобленерго”, яка надає живлення розподільчій підстанції №13, що перебуває на балансі львівського аеропорту, аварії не було, і подача живлення на РП №13 не припинялася», - заявила керівник відділу корпоративних зв’язків ПАТ „Львівобленерго” Галина Єлісеєнко.

Вона також зазначила, що „підстанція, побудована львівським аеропортом, до цього часу не здана в експлуатацію”.

На сьогодні всі служби львівського аеропорту працюють у робочому режимі, перебоїв з електропостачанням немає. З‘ясувати у директора аеропорту, що спричинило знеструмлення, кореспонденту УНІАН не вдалося, оскільки керівник підприємства не відповідав на телефонні дзвінки.