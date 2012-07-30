Сільський голова віддав Львівській ОДТРК за розбиту камеру дві нові

Сокільницький сільський голова (Пустомитівський район Львіської області) замість однієї розбитої камери повернув Львівській обласній державній телерадіокомпанії дві нові. Про це повідомляє відділ інформації ЛОДТРК.



Два місяці тому під час зйомки телепрограми сільський голова розбив знімальній групі ЛОДТРК відеокамеру. Сума збитків становила понад 70 тис. грн.



«Інцидент вдалося мирно залагодити. Замість однієї розбитої камери сільський голова повернув дві, новенькі та в комплекті з мікрофонами. Керівництво каналу відшкодуванням повністю задоволено», - йдеться у повідомленні каналу.



Як писала «Телекритика», прокурор Львівської області 9 липня 2012 порушив кримінальну справу стосовно Сокільницького сільського голови Пустомитівського району за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістам ЛОДТРК за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання професійній діяльності).



«Телекритика»