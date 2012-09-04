На Львівщині група зловмисників викачала більш як 390 тонн нафти

Київ. 4 вересня. УНІАН. У Львівській області група зловмисників викачала 392 тонни нафти, завдавши збитків державі на 4,3 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України у Львівській області.

За повідомленням, на початку серпня цього року працівникам УБОЗу стало відомо, що на території Львівської області діє злочинна група осіб, які шляхом врізки до магістральних трубонафтопроводів крали нафтопродукти у значних об’ємах.

Після перевірки отриманої інформації, 16 серпня співробітники УБОЗу провели спецоперацію. Зокрема, на території одного з дачних кооперативів Пустомитівського району вони виявили несанкціоновану врізку в магістральний нафтопродуктопровід державного підприємства та крадіжку дизельного пального.

За скоєння цього злочину було затримано злочинну групу у складі трьох місцевих мешканців. Один з них упродовж 10 років перебував у міждержавному розшуку за вчинення злочинів на території іншої держави.

Як стало відомо, члени групи «промишляли» таким заробітком уже не вперше. Рівень підготовки устаткування, яким користувались злочинці, свідчив про серйозність їх намірів. Підтвердженням цьому стало те, що правоохоронці під час огляду місця вчинення злочину виявили автомобіль «Мерседес» (фургон) зі спеціально обладнаним резервуаром, наповненим дизпаливом, а також робочий одяг, рукавиці та інші знаряддя злочину.

Водночас на території вказаного кооперативу було виявлено закопаний у землю металевий резервуар ємністю близько 20 тонн, який був частково наповнений дизпаливом. У нього було вмонтовано електронасос та підведені труби для відкачування рідини.

Загальна кількість викрадених нафтопродуктів перевищує 392 тонни. Державі завдано збитків на суму близько 4,3 млн. гривень.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 292 (пошкодження об`єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів), ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

На цей час працівники спецпідрозділу встановили й інших організаторів та учасників злочинної групи. Продовжуються оперативно-розшукові заходи щодо документування фактів їх злочинної діяльності. Крім цього, здійснюються перевірки з метою виявлення інших місць можливих несанкціонованих врізок на території Львівщини.