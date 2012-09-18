До КС надійшло подання Львівської міськради

Київ. 18 вересня. УНІАН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Львівської міської ради щодо офіційного тлумачення положень абзаців другого, шостого, восьмого частини першої статті 1, частин третьої, сьомої статті 7, пункту 15 Перехідних положень Закону України „Про засади державної мовної політики” у взаємозв’язку з положеннями статей 2, 5, 7, 10, 24, 140 Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, згідно з Регламентом суду, подання передано на вивчення в Секретаріат суду.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня депутати Львівської міськради на позачерговій сесії ухвалили подання до Конституційного Суду України щодо положень мовного закону.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менше 10% жителів.

10 серпня закон набув чинності.

Після підписання закону Президент України Віктор Янукович доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів з питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні. Головою робочої групи з підготовки нової редакції закону про мови є віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова.

З 10 серпня низка міських та обласних рад ухвалили рішення щодо надання російській мові статусу регіональної.