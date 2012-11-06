У Винниках відбудеться міжнародний археологічний науковий семінар

Львів. 6 листопада. УНІАН. 8 - 9 листопада в Історико-краєзнавчому музеї м. Винники відбудеться міжнародний науковий семінар на тему: «Історія української археології: постаті, центри та наукові школи».

Про це повідомили УНІАН організатори.

Як зазначається у повідомленні, в семінарі візьмуть участь понад півсотні науковців з України, Польщі, Росії, Молдови та Канади. Фахівці обговорять актуальні проблеми історії та історіографії археологічної науки.

У межах семінару буде відкрита виставка «Світлини до історії української археології», матеріали для якої були надані Історико-краєзнавчим музеєм м. Винники, Львівським історичним музеєм, Археологічним музеєм ЛНУ ім. Івана Франка, Музеєм історії ЛНУ ім. Івана Франка, відділом археології Інституту українознавства ім. Івана Крип‘якевича, Національним заповідником «Давній Галич», Івано-Франківським краєзнавчим музеєм та персонально Д.Козаком, Л.Крушельницькою, А.Пелещишином, П.Довганем та ін. Серед унікальних представлених фотографій – світлини початку ХХ ст. матеріалів з розкопок К.Гадачека, а також фото з колекції Ю.Дороша, який фотографував, зокрема, розкопки Я.Пастернака у Галичі в 1937 р.

„Виставка цікава і тим, що на заклик організаторів багато археологів Львова надали на неї цікаві фотографії з приватних архівів. Тому представлені фото ілюструють як певні етапи наукового шляху самих власників, так і показують їхніх вчителів, колег тощо”, - повідомляють організатори.

Організаторами семінару є Історико-краєзнавчий музей м. Винники та Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». Семінар проходить під патронатом голови Львівської обласної державної адміністрації М.Костюка. Партнерами організаторів виступають готельно-ресторанний комплекс «Гетьман», готель Reikartz Дворжец та ПП «СТЕПТЕР».