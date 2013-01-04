Розпочалася реєстрація для участі у ЗНО
14:41, 04 січня 2013Львів
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Подати документи можна до 5 березня.
Київ. 4 січня, УНІАН. Сьогодні розпочато реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
В повідомленні зазначається, подати реєстраційні документи майбутні вступники матимуть змогу до 5 березня. Також сказано, що з детальною інформацією про порядок подання документів, необхідних для здійснення реєстрації, можна ознайомитися на веб-сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.
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