Розпочалася реєстрація для участі у ЗНО

Київ. 4 січня, УНІАН. Сьогодні розпочато реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

В повідомленні зазначається, подати реєстраційні документи майбутні вступники матимуть змогу до 5 березня. Також сказано, що з детальною інформацією про порядок подання документів, необхідних для здійснення реєстрації, можна ознайомитися на веб-сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

