В результаті негоди одна людина зникла безвісти.

Руйнівні шторми принесли гігантський град, торнадо та повені до Франції.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, сильні шторми налетіли на деякі регіони Франції, викликавши проливний дощ, гігантський град і торнадо, в результаті яких одна людина зникла безвісти.

Всього було зафіксовано близько 44000 ударів блискавки.

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В одному з міст торнадо пошкодив церкву. В іншому - град розміром з тенісний м'яч розбив вікна в машинах. Сильні дощі викликали повені. У деяких районах також сталися перебої в подачі електроенергії.

За даними місцевих видань, станом на ранок вівторка, 22 червня, 18-річний хлопець зник безвісти. Пожежним службам довелося обробити 400 викликів екстреної допомоги.

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Автор: Катерина Лиманська