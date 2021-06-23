Руйнівні шторми принесли гігантський град, торнадо та повені до Франції.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, сильні шторми налетіли на деякі регіони Франції, викликавши проливний дощ, гігантський град і торнадо, в результаті яких одна людина зникла безвісти.
Всього було зафіксовано близько 44000 ударів блискавки.
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В одному з міст торнадо пошкодив церкву. В іншому - град розміром з тенісний м'яч розбив вікна в машинах. Сильні дощі викликали повені. У деяких районах також сталися перебої в подачі електроенергії.
За даними місцевих видань, станом на ранок вівторка, 22 червня, 18-річний хлопець зник безвісти. Пожежним службам довелося обробити 400 викликів екстреної допомоги.
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