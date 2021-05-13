Червень буде теплим, спека почнеться трохи пізніше.

Літо у цьому році буде досить спекотним, але з бурями та грозами. Погода очікується примхлива й мінлива.

Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань, повідомляють "Факти".

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За його словами, червень буде досить теплим, а ось у липні й серпні можливі дощі та бурі. Цього літа очікуються й спекотні дні, навіть аномальна спека.

1-2 червня очікуються тепло та дощі, з 3 по 5 червня прогнозується спека, а з 6 по 7 червня знову повернуться дощі. З 23 червня та до кінця місяця - помірне тепло.

Горбань запевнив, що початок липня буде дощовим, з 4 по 8 липня варто очікувати аномальної спеки, а 11-12 липня прийдуть дощі й бурі. З 18 до 28 липня повернеться спека, з 25-го числа очікуються грози. Така погода будет триматися до кінця місяця.

1-3 серпня - сильна спека, у цей же час можливі грози та бурі. З 11 по 14, а також 22, 27 й 29 серпня - дощі, з 19 до 21 та з 23 до 26 серпня - спека.

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Автор: Олена Пилипчак