Останній раз так спекотно було понад 70 років тому, а за словами синоптиків, це ще не межа.

Київ сьогодні побив температурний рекорд 1946 року - тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

Про це повідомила синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала в ефірі телеканалу "Київ".

Так, сьогодні, 23 червня, у Києві зафіксовано температуру +34°C.

При цьому синоптики зазначають, що це не межа і вже завтра, 24 червня, у столиці очікується +35°C. Така ж ситуація має скластися у п'ятницю, 25 червня. Можливо, трохи знизить температуру дощ, який прогнозують у Києві цими вихідними.

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Автор: Інна Андаліцька