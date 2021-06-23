Синоптики попереджають про аномальну спеку до кінця тижня / фото УНІАН, Юрій Багрянцев
Київ сьогодні побив температурний рекорд 1946 року - тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.
Про це повідомила синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала в ефірі телеканалу "Київ".
Так, сьогодні, 23 червня, у Києві зафіксовано температуру +34°C.
При цьому синоптики зазначають, що це не межа і вже завтра, 24 червня, у столиці очікується +35°C. Така ж ситуація має скластися у п'ятницю, 25 червня. Можливо, трохи знизить температуру дощ, який прогнозують у Києві цими вихідними.
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