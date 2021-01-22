Повінь у Британії: зявились фото наслідків негоди
На північному заході країни через шторм Christoph сталася повінь.
Сильна повінь сталася на північному заході Англії.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Британія готується до повені: евакуйовано тисячі жителів (фото)
Як зазначається, британський регіон затопило після шторму Christoph.
Через підвищення рівня води довелося евакуювати сотні людей.
Рясні дощі й снігопади стали причиною того, що річки в районах міст Манчестер та Ліверпуль сповнилися водою.
До постраждалого від стихії регіону вже приїхав прем'єр-міністр Британії.
У Британії цілий регіон затопило після шторму – сотні людей довелось евакуювати
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