Повінь у Британії: зявились фото наслідків негоди

На північному заході країни через шторм Christoph сталася повінь.

Північний захід Англії затопило / фото REUTERS

Сильна повінь сталася на північному заході Англії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, британський регіон затопило після шторму Christoph.

Через підвищення рівня води довелося евакуювати сотні людей.

Рясні дощі й снігопади стали причиною того, що річки в районах міст Манчестер та Ліверпуль сповнилися водою.

До постраждалого від стихії регіону вже приїхав прем'єр-міністр Британії.

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