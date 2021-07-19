Глобальне потепління сприяє тому, що погодні умови в Європі ставатимуть дедалі екстремальнішими - від аномальної спеки до повеней.

Метеорологи застерігають, що екстремальні погодні явища в помірних широтах частішатимуть через зміни клімату.

"Екстремальні дощі випадатимуть тим частіше, чим теплішою ставатиме планета", - каже Андреас Фінк з Інституту метеорології та досліджень у Карлсруе, передає DW.

Однією з причин експерти називають те, що внаслідок глобального потепління змінюється також і атмосфера.

"З підвищенням температури на один градус Цельсія повітря може вбирати приблизно на 7% більше вологи. Це призводить у довгостроковій перспективі до більших обсягів опадів, особливо під час злив", - стверджує Себастіан Зіппель зі Швейцарської вищої технічної школи в Цюриху.

У тому, що спричинені людською діяльністю зміни клімату нагрівають нашу атмосферу, експерти не сумніваються.

"2021 року питання, чи вплинули на це кліматичні зміни, вже не стоїть. Питання лише - наскільки великим є цей вплив", - каже Карл-Фрідріх Шлойсснер з Інституту географії Університету імені Гумбольдта в Берліні.

Питання потепління атмосфери та, як наслідок, її підвищена здатність вбирати в себе вологу, не викликає сумнівів у наукових колах. Натомість є ще один аспект, що може частково пояснювати екстремальні погодні умови на кшталт катастрофічних повеней у Німеччині та сусідніх країнах, або надзвичайної спеки на західному узбережжі США та Канади.

Мова йде про повітряні потоки, які загалом сприяють тому, що циклони та антициклони в наших помірних широтах не затримуються на одному місці й постійно рухаються далі.

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Дослідники клімату вважають, що висотна струменева течія - повітряна течія на висоті близько 9 кілометрів в ділянці полярного фронту - останніми роками стала менш стабільною і протікає хвилями замість постійного потоку.

"Ці хвилі потім десь зупиняються і можуть, залежно від місця, викликати екстремальну спеку, яку ми бачили в Північній Америці, або ж повені", - пояснює Фінк.

Тобто циклони та антициклони не рухаються так швидко, як раніше. У випадку з циклоном "Бернд", який призвів до сильних злив і, як наслідок, нинішніх повеней у Німеччині та сусідніх країнах, сталося так, що він на якийсь час просто зупинився над цією територією та не рухався далі.

Експерти вважають, що зміни у висотній струменевій течії пов'язані з її природою, адже вона протікає між холодним полярним повітрям та теплим повітрям з тропіків та субтропіків. Різниця у температурі в полярних широтах та в тропіках є "двигуном" висотної струменевої течії. Та позаяк в Арктиці стає тепліше, то й різниця температур зменшується, а отже - висотна струменева течія стає слабшою.

Крім того, занепокоєння з огляду на повені викликає й те, що протягом наступного десятиліття екстремальнішими стануть також морські припливи і відпливи. Причина - коливання орбіти Місяця, які стаються приблизно кожні 18 років. Але коли має статися наступне подібне коливання місячної орбіти - у 2030-х роках - рівень світового океану внаслідок глобального потепління стане достатньо високим, щоб занепокоїтись через очікувані екстремальні припливи і відпливи.

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Під час першої половини 18,6-річного місячного циклу відпливи та припливи на Землі є менш вираженими, пояснюють фахівці американського космічного агентства NASA. "Під час другої половини циклу зміни рівня води стають екстремальнішими. Під час припливу вода стоїть вище, під час відпливу - ще нижче, ніж зазвичай", - зазначають в NASA.

Тож науковці прогнозують довготривалі повені, які можуть мати катастрофічні наслідки. А в комбінації з частішими випадками екстремальної погоди внаслідок змін клімату такий прогноз викликає особливе занепокоєння.

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Автор: Олександр Топчій