За словами президента Німеччини, минуть тижні, перш ніж можна буде повноцінно оцінити збитки.

Кількість загиблих внаслідок руйнівних повеней у Західній Німеччині та Бельгії збільшилася щонайменше до 170 осіб.

За інформацією Reuters, 143 людини загинули внаслідок повені, що стала найбільшим стихійним лихом Німеччини за більш ніж півстоліття. Серед них близько 98 жителів району Арвайлер на південь від Кельна.

Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти, деякі райони як і раніше недоступні через високий рівень води та відсутність зв'язку.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Ерфтштадт у землі Північний Рейн-Вестфалія, де в результаті катастрофи загинули щонайменше 45 осіб.

Читайте такожУ Бельгії під час інтерв'ю мера у прямому ефірі обвалився будинок (відео)"Ми сумуємо з тими, хто втратив друзів, знайомих, членів сім'ї. Їх доля розриває наші серця", - сказав він.

За словами президента, минуть тижні, перш ніж можна буде повноцінно оцінити збиток, який, як очікується, складе кілька мільярдів євро.

У Бельгії тим часом кількість загиблих збільшилася до 27, за даними національного кризового центру, що координує рятувальну операцію. Крім того, 103 людини зникли безвісти або ж із ними немає зв'язку.

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Автор: Катерина Комолова