Світіння в небі спостерігали жителі північних областей України.

У ніч на 3 травня жителі України могли спостерігати в небі рожеве світіння - полярне сяйво. Незвичайне для нашої країни природне явище спостерігали, зокрема, жителі Чернігівської області та Сумської областей.

Так, знімками полярного сяйва в Сумах і Путивлі поділився Сумський гідрометцентр. Вражаюче явище також пощастило побачити жителям Київської та Харківської областей. Жителі активно ділилися знімками рожевого світіння в соцмережах.

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Нагадаємо, рідкісне рожеве полярне сяйво в Україні спостерігали і наприкінці квітня 2023 року. Тоді світіння в небі бачили жителі Київської, Львівської, Чернігівської, Черкаської та Рівненської областей, а також на Волині.

Учені кажуть, що цього року побачити полярне сяйво в Україні можна буде частіше. Це пов'язано з тим, що Сонце досягне піку (так званого "сонячного максимуму") свого приблизно 11-річного циклу, під час якого сонячна активність буде найбільшою. Очікується, що 2024 рік може стати найкращим для спостереження за північним сяйвом за останні 20 років.

Довідка УНІАН. Полярне сяйво - атмосферне оптичне явище. Під час нього верхні шари атмосфери Землі світяться через взаємодію нашої магнітосфери із зарядженими частинками сонячного вітру.

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