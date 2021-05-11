Завтра протягом дня у більшості областей температура знизиться до +12°...+17°

Завтра, 12 травня, в Україні похолоднішає. Очікуються періодичні дощі та місцями грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Уникнуть суттєвих опадів західні області, проте Закарпаття поллє дощами інший, підкарпатський циклончик. Також нічого серйозного не буде на Вінниччині, Житомирщині та Одещині - переважатиме суха погода", - написала синоптик.

Вітер в Україні завтра - поривчастий, переважно північно-східний.

Найближчої ночі очікується +7°...+11°, на крайній півночі +4°...+7°.

Завтра протягом дня у більшості областей +12°...+17°. У західних областях тепліше: +15°...+21°. На Закарпатті передбачається до +25°.

У Києві в середу також знизиться температура повітря, вдень у межах +15°...+16°. Місцями можливий дощ. Вітер східного напрямку буде поривчастим.

Синоптик зазначила, що друга половина тижня поверне в Україну тепло, проте з дощами.

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Автор: Олена Пилипчак