На щастя, обійшлося без потерпілих, але популярну у туристів місцину тепер не впізнати.

В Італії поселення біля озера Комо накрили потужні паводки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, минулося без жертв та потерпілих. Але тепер впізнати мальовничу й популярну серед туристів місцину надзвичайно складно: автівки догори дригом, а замість доріг - багнюка.

Повідомляється, що після шторму із потужним градом озеро Комо вийшло з берегів, почалися зсуви ґрунту.

Як повідомляв Погода УНІАН, на Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки. Жертвами стихії вже стали дві людини. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Тільки в місті Турріальба за один день випала місячна норма опадів. Останній раз така злива накривала країну в 1978.

Паводки і повені завдали серйозної шкоди інфраструктурі на півночі та сході Коста-Рики.

Як повідомляв Погода УНІАН, в Батумі проливні дощі затопили вулиці та перші поверхи будівель. В місті порушено рух транспорту.

На деяких вулицях вода заповнила перші поверхи житлових будинків, пошкодила побутову техніку, затопила магазини й пекарні, облаштовані в напівпідвальних приміщеннях.

Автор: Катерина Лиманська