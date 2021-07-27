Жертвами негоди вже стали дві людини.

На Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки.

Про це повідомляє REUTERS.

За даними агентства, жертвами стихії вже стали дві людини. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляється, близько трьох тисяч осіб були змушені евакуюватися.

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За словами влади, в місті Турріальба за один день випала місячна норма опадів. Останній раз така злива накривала країну в 1978.

Паводки та повені завдали серйозної шкоди інфраструктурі на півночі та сході Коста-Рики.

Сильні зливи в Індії викликали обвали й підтоплення житлових кварталів.

У липні в штаті Махараштра випало найбільше опадів за останні 40 років спостережень метеорологів. Багатоденні зливи серйозно вплинули на життя сотень тисяч людей, а великі річки під загрозою розливу.

У Туреччині в результаті сильних злив сталася повінь. Як повідомляв Погода УНІАН, стихія розбушувалася на Чорноморському узбережжі Туреччини. Там затопило місто Архаві та кілька селищ навколо. Тепер в цей район можна дістатися тільки на човнах.

Автор: Катерина Лиманська