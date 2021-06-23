Інформації про серйозні руйнування або постраждалих немає.

Землетрус магнітудою 5,8 струсив узбережжя Перу.

Про це повідомляє ABC News.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 5,8 стався на центральному узбережжі Перу, в результаті чого деякі жителі столиці вибігали з тремтячих будинків.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу знаходився за 10,3 кілометра на північний захід від Мала в провінції Канете і мав глибину 50 кілометрів.

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Повідомляється також, що землетрус відчувався в столиці - місті Ліма. На Тихоокеанському узбережжі міста зі скелі на проїжджу частину посипалося каміння, але влада не повідомляла про серйозні пошкодження.

Землетруси нерідко бувають в Перу, розташованому в так званому вогняному кільці Тихого океану.

Землетруси в Карпатах

Як повідомляв Погода УНІАН, у червні на заході України зафіксували кілька землетрусів.

4 червня підземний поштовх магнітудою близько 2 помітили в селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поблизу - улюбленець туристів Манявський водоспад.

Також підземні поштовхи були зафіксовані вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району 8 червня о 16: 32. Магнітуда поштовхів склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера.

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Автор: Катерина Лиманська