У районі популярного турецького курорту Кемер провінції Анталія почалися масштабні лісові пожежі. Тільки за одну ніч вогонь охопив 100 гектарів лісу.
Як повідомляє Daily Sabah, на боротьбу з вогнем кинуто 1050 осіб, понад 200 автомобілів, 10 літаків і 22 вертольоти.
В якості запобіжного заходу евакуйовано більше десятка будинків та лікарня.
Початково загасити пожежу з повітря було неможливо, так як вона виникла після настання темряви. За ніч вогонь поширився на 100 гектарів і до ранку досяг площі 120 гектарів.
Доступ до місця займання утруднений, адже територія знаходиться в межах національного парку, де мало доріг.
Лісові пожежі в Європі і не тільки
Лісові пожежі вирують не тільки в Туреччині, але й у сусідніх країнах, в тому числі в Греції. Там вогонь охопив популярний серед туристів острів Родос, а пізніше лісові пожежі почалися і на Корфу. Через надзвичайну ситуацію грецька влада оголосила масштабну евакуацію місцевого населення й туристів.
Відзначимо, що південна частина Європи бореться з сильною спекою, температура в багатьох районах перевищує +40°.
В Італії довелося закрити аеропорт на Сицилії - на острові також спалахнули пожежі. А в Алжирі, де температура піднімається до +48°, вогонь забрав життя понад 30 людей.