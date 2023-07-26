На боротьбу з вогнем кинуто понад тисячу рятувальників.

У районі популярного турецького курорту Кемер провінції Анталія почалися масштабні лісові пожежі. Тільки за одну ніч вогонь охопив 100 гектарів лісу.

Як повідомляє Daily Sabah, на боротьбу з вогнем кинуто 1050 осіб, понад 200 автомобілів, 10 літаків і 22 вертольоти.

В якості запобіжного заходу евакуйовано більше десятка будинків та лікарня.

Початково загасити пожежу з повітря було неможливо, так як вона виникла після настання темряви. За ніч вогонь поширився на 100 гектарів і до ранку досяг площі 120 гектарів.

Доступ до місця займання утруднений, адже територія знаходиться в межах національного парку, де мало доріг.

Лісові пожежі в Європі і не тільки

Лісові пожежі вирують не тільки в Туреччині, але й у сусідніх країнах, в тому числі в Греції. Там вогонь охопив популярний серед туристів острів Родос, а пізніше лісові пожежі почалися і на Корфу. Через надзвичайну ситуацію грецька влада оголосила масштабну евакуацію місцевого населення й туристів.

Відзначимо, що південна частина Європи бореться з сильною спекою, температура в багатьох районах перевищує +40°.

В Італії довелося закрити аеропорт на Сицилії - на острові також спалахнули пожежі. А в Алжирі, де температура піднімається до +48°, вогонь забрав життя понад 30 людей.

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