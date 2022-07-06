За даними синоптиків, сьогодні у столиці очікується гроза, можливий град та шквали вітру.

Міські служби Києва готуються до грози. За прогнозом синоптиків, сьогодні, 6 липня, у столиці очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. Через це у Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Під час грози у разі сильного вітру слід триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки. Також фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері", – нагадав Микола Поворозник.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У КМДА також повідомили, що на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка Київавтодору. Водіїв закликають не заважати роботі гідрослужб та не паркувати авто над колодязями зливової каналізації.

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні в Києві буде найспекотніший день тижня, а у другій половині дня вдарить гроза. Вдень повітря максимально прогріється до нестерпних +33°...+34°.

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