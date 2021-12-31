Тайфун "Рай" став п'ятнадцятим та найбільш смертоносним тайфуном на Філіппінах цього року.

Кількість загиблих в результаті тайфуну "Рай" на Філіппінах перевищила позначку в 400 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, "Рай" став п'ятнадцятим і найбільш смертоносним тайфуном на Філіппінах цього року.

Повідомляється, що число загиблих досягло 405, ще 82 людини пропали безвісти та 1147 осіб отримали поранення.

Читайте такожМалайзія постраждала від найсильнішої за останні роки повені: десятки загиблих (фото, відео)

За даними агентства, в результаті стихії пошкоджено понад 530000 будинків, третина з яких була повністю зруйнована, а збиток, нанесений інфраструктурі та сільському господарству, оцінюється в 459 мільйонів доларів.

За даними уряду країни, від тайфуну постраждало майже 4,5 мільйона осіб.

Нагадаємо, в середині грудня на Філіппіни налетів тайфун "Рай". В результаті стихії в багатьох районах зруйновані комунікаційні мережі та лінії електропередачі, велика кількість населених пунктів затоплені.

Вас також можуть зацікавити новини: