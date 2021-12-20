"Рай" виявився одним з найбільш смертоносних тайфунів, що наринув на цю країну.

Кількість загиблих на Філіппінах після тайфуну "Рай", що наринув минулого тижня на центральні та південні провінції країни, збільшилась до 208 осіб.

За даними поліції, 52 людини вважаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters.

Ще майже 490 тис. людей залишили свої домівки через тайфун.

Операція з надання допомоги постраждалим ускладнюється через пошкодження ліній зв'язку та електропередач.

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Президент Родріго Дутерте заявив про виділення близько 2 млрд песо (40 млн доларів) на допомогу провінціям, постраждалим від тайфуну.

"Рай" виявився одним з найбільш смертоносних тайфунів, що наринули на Філіппіни.

Раніше повідомлялося, що тайфун "Рай", один з найпотужніших тропічних штормів на Філіппінах цього року, вдарив в південну і центральну частини країни Південно-Східної Азії.

Тайфун, який в якийсь момент переріс в шторм вищої категорії, зруйнував лінії електропередач і зв'язку, пошкодив будинки й привів до евакуації сотень тисяч людей.

В результаті стихії були скасовані десятки рейсів, паралізована робота портів. Також Філіппіни відклали початок кампанії масової вакцинації на більшій частині території країни через шторм.

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Автор: Вікторія Токарєва