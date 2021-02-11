Синоптики обіцяють українцям пізню весну цього року
Відчутного тепла, за прогнозами синоптиків, не варто очікувати до середини березня.
Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що весна в Україні цього року буде пізньою.
"Весна вже наступає": на Харківщині" розшифрували " прогноз погоди від бабака (фоторепортаж, відео)Відчутне потепління настане в середині березня, сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі РБК-Україна.
"Весна неодмінно буде. Десь у березні. Швидше за все, до середини березня, може, вже поверне на весну", - сказала вона.
Тим часом, в даний час на Україну насувається антициклон, який принесе сильне похолодання. Найсильніші морози очікуються 15-18 лютого, коли нічна температура впаде до 18-24 градусів, на півночі до 26-27 градусів морозу.
Новини по темі
- Вінниця-1°... -15°
- Дніпро+4°... +3°
- Донецьк+7°... +2°
- Житомир-7°... -14°
- Запоріжжя+6°... +4°
- Івано-Франківськ0°... -14°
- Київ-6°... -12°
- Кропивницький+4°... -9°
- Луганськ+6°... +3°
- Луцьк-4°... -14°
- Львів-4°... -15°
- Миколаїв+10°... -7°
- Одеса+9°... -7°
- Полтава+1°... 0°
- Рівне-6°... -16°
- Сімферополь+15°... +7°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль-4°... -15°
- Харків0°... -1°
- Херсон+12°... -5°
- Хмельницький-3°... -15°
- Черкаси+1°... -11°
- Чернігів-7°... -11°
- Чернівці0°... -12°