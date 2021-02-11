Синоптики обіцяють українцям пізню весну цього року

14:15, 11 лютого 2021
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Відчутного тепла, за прогнозами синоптиків, не варто очікувати до середини березня.

Синоптики обіцяють пізню весну \ Фото УНІАН
Синоптики обіцяють пізню весну \ Фото УНІАН

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що весна в Україні цього року буде пізньою.

"Весна вже наступає": на Харківщині" розшифрували " прогноз погоди від бабака (фоторепортаж, відео)Відчутне потепління настане в середині березня, сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі РБК-Україна.

"Весна неодмінно буде. Десь у березні. Швидше за все, до середини березня, може, вже поверне на весну", - сказала вона.

Тим часом, в даний час на Україну насувається антициклон, який принесе сильне похолодання. Найсильніші морози очікуються 15-18 лютого, коли нічна температура впаде до 18-24 градусів, на півночі до 26-27 градусів морозу.

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Автор: УНІАН

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Теги: прогноз погодивесна в Україні
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