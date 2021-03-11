Українців попередили про небезпеку сходження снігових лавин на Закарпатті
Причиною можуть стати снігопади та хуртовини.
Рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин на Закарпатті 12 березня.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.
«Завтра у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Закарпатської області очікується сніголавинна небезпека (3 рівня)», - йдеться у повідомленні.
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