Українців попередили про небезпеку сходження снігових лавин на Закарпатті

Причиною можуть стати снігопади та хуртовини.

У Карпатах 12 березня можуть сходити снігові лавини / фото Vasyl Fitsak

Рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин на Закарпатті 12 березня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.

«Завтра у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Закарпатської області очікується сніголавинна небезпека (3 рівня)», - йдеться у повідомленні.

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