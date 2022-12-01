За місяць у столиці випало 115% кліматичної норми опадів.

Синоптики підбили підсумки листопада-2022 у Києві. Виявилося, що він бів таплішим та набагато вологішим за норму.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,1°С, що вище за кліматичну норму на 0,5°С.

Як повідомляється, найхолоднішим днем було 20 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -5,0°С, а найтеплішим - 9 листопада, коли максимальна температура досягла +13,3°С.

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Також синоптики підрахували, що за місяць на проспекті Науки випало 99 міліметрів опадів, що становить 115% кліматичної норми. Це забезпечило йому 11 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року.

"Але загалом дефіцит опадів з початку року зберігається на рівні 12%", - зазначили фахівці.

Як повідомляв Погода УНІАН, перший день зими приніс до Києва різке похолодання. Зниження температури відчувалося вже в ніч проти 1 грудня.

За прогнозами, сьогодні вдень температура в Києві максимлаьно підніметься до -6°, проте вже ввечері знову похолоднішає до -4°...-6°. Очікується ясна і безхмарна погода, без опадів.

Вітер буде східного напрямку. Його швидкість складе 1,8 - 2,8 м/с. Атмосферний тиск близький до норми, 757-758 міліметрів ртутного стовпа.

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