Люди загинули як у самій М'янмі, так і в сусідньому Таїланді.

Жертвами землетрусу в М'янмі стали вже понад дві тисячі осіб. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, у самій М'янмі вже налічується 2065 жертв, а в Таїланді загинули 20 осіб. До числа загиблих входять 50 дошкільнят, які загинули недалеко від Мандалая.

Крім цього, понад 3900 осіб дістали поранення і щонайменше 270 зникли безвісти. У М'янмі оголошено тижневу жалобу з понеділка.

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Як повідомляється, землетрус у М'янмі залишив тих, хто вижив, без їжі та даху над головою. Водночас побоювання з приводу повторних поштовхів зберігаються. Ті, хто вижив, терміново потребують житла, а ті, чиї будинки не постраждали, все одно сплять на дорогах і в полях, оскільки тривають афтершоки.

Землетрус магнітудою 7,7, стався в п'ятницю, 28 березня. Він став найсильнішим у М'янмі за понад століття.

Підземні поштовхи зруйнували як стародавні пагоди, так і сучасні будівлі.

У сусідньому Таїланді рятувальники продовжують пошуки серед уламків хмарочоса, що обвалився в столиці Бангкоку.

У районі Мандалай у М'янмі 50 дошкільнят і два вчителі загинули, коли обвалилася їхня школа.

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