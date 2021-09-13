В результаті пожежі вже загинула одна людина - 44-річний рятувальник.

В Іспанії жителі багатьох сіл змушені були покинути свої будинки через лісові пожежі.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, поширенню вогню сприяє сильний вітер та спека. Через стихію вже близько двох тисяч людей змушені були евакуюватися. Відомо про одного загиблого.

Як повідомляється, величезні клуби диму, що піднімаються над горами, видно за багато кілометрів.

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Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про розгортання військового підрозділу з надзвичайних ситуацій для боротьби з пожежею.

Згідно з попередніми даними, пожежа охопила понад 6000 гектарів.

Як повідомляється, на боротьбу з вогнем кинуті 365 пожежників, 41 літак і 25 транспортних засобів.

Влада припускає, що пожежа була розпочата навмисно. Слідчі працюють над з'ясуванням більш детальної інформації.

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії біля курортного міста Естепона почався велика лісова пожежа, в результаті якого вже загинула одна людина - 44-річний пожежник

Через пожежу кілька доріг уздовж Середземного моря довелося закрити.

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Автор: Катерина Лиманська