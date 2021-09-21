6 тисяч жителів острова Пальма були змушені евакуюватися.

В результаті виверження вулкана Кумбре-В'єха на Канарських островах були знищені 183 будинки, а 6 тис. жителів острова Пальма довелося евакуюватися.

Про це повідомляє El Pais.

Зараз лавовий потік наближається до містечка Тодоке з населенням близько 1300 осіб, але його швидкість істотно знизилася.

Виверження почалося два дні тому і триває й досі - проти ночі 21 вересня на острові Пальма сталися ще чотири невеликі землетруси.

На сьогодні лава вже покрила площу понад 100 га.

Через НП прем'єр-міністр королівства Педро Санчес відклав поїздку на Генеральну Асамблею ООН в Нью-Йорку і поїхав на Пальму.

"Сьогодні в Раді міністрів ми почали робити кроки по оголошенню зони надзвичайного стану", - заявив він, відвідавши постраждалий регіон.

Читайте такожРіки лави та туристи: в Ісландії знову прокинувся вулкан Фаградальсфьядль (відео)Крім того, єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініус Сінкявічюс заявив, що у ЄС є "вільні кошти" для пом'якшення наслідків виверження Кумбре-В'єха. Їх можуть виділити за запитом іспанського уряду.

Нагадаємо, що виверження почалося 19 Вересня. І хоча вулкан Кумбре-В'єха вважається одним з найактивніших на Канарських островах, воно стало першим за останні 40 років.

Автор: Станіслав Кожемякін