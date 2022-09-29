Швидкість вітру місцями перевищувала 240 км/год.

Ураган Іен налетів на узбережжя Мексиканської затоки Флориди з катастрофічною силою, викликавши потужні вітри, проливні дощі та величезні хвилі океанського прибою.

За даними Reuters, ураган Іен став одним з найсильніших штормів в США за останні роки.

Зі стійким вітром до 241 км/год Іен швидко перетворив ідилічну ділянку піщаних пляжів і прибережних міст на зону лиха, затоплену морською водою.

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Прогнозується, що в деяких частинах Центральної Флориди випаде до 76 сантиметрів дощу. Майже 2 мільйони будинків і підприємств по всьому штату залишилися без електрики.

Прикордонна влада США заявила, що 20 кубинських мігрантів зникла безвісти після того, як їх човен, не витримавши стихії, затонув біля узбережжя Флориди.

"Це шторм, про який ми будемо говорити довгі роки, історична подія", - прокоментував директор Національної метеорологічної служби США.

Ураган Іен: що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, днями раніше ураган Іен залишив без електрики 11 мільйонів людей на Кубі. Десятки тисяч людей були евакуйовані або втекли. Ураган спричинив повінь і пошкодив будинки. Як повідомляється, швидкість вітру перевищувала 200 км/год.

По мірі наближення до Флориди ураган посилився. Повідомлялося, що Іен викликав небезпечні для життя штормові нагони - хвилі, гнані вздовж узбережжя висотою до 3,7 метра.

Потім шторм просунувся вглиб суші і після шести годин ослаб до категорії 2 з максимальною швидкістю вітру 170 км/год.

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