Вулканічні поштовхи на острові припинилися, проте ще рано говорити про повне припинення виверження.

На острові Ла-Пальма припинилися підземні вулканічні поштовхи. Проте вчені кажуть, що виверження може продовжитися.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, сейсмічна активність практично припинилася близько 21:00 за місцевим часом у понеділок. Це найтриваліший період без поштовхів з моменту початку виверження.

"Це не означає, що виверження закінчується, оскільки в інших випадках зупинки супроводжувалися відновленням зростання активності", - повідомили в Інституті вулканології Канарських островів.

За словами експертів, активність виверження знизилася до такої міри, що майже зникла. Лава продовжує текти, але дуже обмеженим потоком.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

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Це виверження є найдовшим на іспанських Канарських островах з моменту початку реєстрації в 1500 році.

З моменту початку виверження тисячі людей були евакуйовані, зруйновано не менше 2910 будівель, а основна життєдіяльність острова - бананові плантації - спустошена.

Тим часом життя 85000 жителів Ла-Пальми триває у звичайному режимі, за винятком того, що доводиться прибирати вулканічний попіл.

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Автор: Катерина Лиманська