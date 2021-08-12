Зокрема, голова МЗС звернув увагу, що у зв'язку із дощем російський міністр скоригував свій план заходів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в окупований Крим.

Про це Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати. А от саміт Кримської платформи відбудеться за будь-якої погоди", - заявив Кулеба.

Як повідомляє Радіо Свобода, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, де зустрічається з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку. Організатори відзначили, що злива завадила провести для Лаврова екскурсію по "Тавриді".

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ході зустрічі з учасниками арт-кластера "Таврида" назвав установчий саміт Кримської платформи шабашем. Також Лавров заявив, що Захід "заохотив переворот у Києві".

Кримська платформа: що відомо

23 вересня 2020 року Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення "Кримської платформи" вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - рівень неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи, буде створена експертна мережа.

Саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

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Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Віталій Саєнко