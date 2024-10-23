Цей землетрус відноситься до відчутних.

Ввечері у середу, 23 жовтня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,1. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що поштовхи були зареєстровані о 18:08:04, на глибині 3 км. Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці Дністровського району Чернівецької області.

"За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах", – пояснили в Головному центрі спецконтролю.

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Останній землетрус у цьому районі був зафіксований 23 листопада 2023 року. Його магнітуда становила 2,0.

Землетруси в Україні

11 жовтня у Чорному морі стався землетрус магнітудою 5,2 за шкалою Ріхтера. Його джерело знаходилося на глибині 10 кілометрів. Фахівці оцінили землетрус як сильно помірний.

Кількома днями раніше – 8 жовтня – землетрус стався на Дніпропетровщині. Поштовхи магнітудою 3,3 зафіксували в Криворізькому районі області приблизно о 19:36.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів. Його фіксували за 18 км на північний захід від Кривого Рогу та за 6 км на схід від Лозуватки.

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