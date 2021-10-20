Інформації про жертви або руйнування не надходило.

В Японії сталося виверження вулкана Асо. Повідомлень про жертви або серйозні пошкодження в популярному туристичному місці не надходило.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, виверження сталося близько 11:43 ранку за Токійським часом.

Місцеве метеорологічне агентство підвищило рівень небезпеки для вулкана до рівня 3 за п'ятибальною шкалою, заборонивши людям наближатися до гори. Фахівці також попередили про великі вулканічні валуни й пірокластичні потоки, що розсіюються приблизно за кілометр від кратера.

Вулкан Асо розташований на острові Кюсю в Японії. Виверження вулкана нерідко призводили до людських жертв.

Нагадаємо, на Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активності були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили понад 742 гектарів землі й зруйнували майже 2000 будівель

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Автор: Катерина Лиманська