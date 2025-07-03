Серйозних ушкоджень не зафіксовано, проте поки невідомо, коли землетруси припиняться.

За останні два тижні на островах Токара на півдні Японії сталося понад 900 землетрусів. Як пише The Guardian, хоча про серйозні пошкодження не повідомлялося, Японське метеорологічне агентство визнало, що не знає, коли землетруси припиняться.

Представник агентства Аятака Ебіта заявив, що з 21 червня в морях навколо острівного ланцюга Токара спостерігається дуже активна сейсмічна діяльність, додавши, що жителі мають бути готовими сховатися або евакуюватися з огляду на можливість ще сильніших землетрусів у цьому районі.

Місцеві ЗМІ повідомили, що за 10 днів до вівторка на острові сталася рекордна кількість землетрусів - 740. Усі землетруси були зареєстровані як 1 або вище за 7-бальною японською шкалою сейсмічної інтенсивності.

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Сім із 12 віддалених островів Токара заселені, на них проживає близько 700 осіб. Жителі скаржаться, що бояться засинати і готуються до евакуації.

"Здається, що земля постійно тремтить", - сказав один із жителів. "Дуже страшно навіть засинати".

Офіційні дані показують, що кількість щоденних землетрусів сягнула піку в 183 випадки 23 червня, потім знизилася до 15 випадків 26 червня і 16 випадків 27 червня. Але 28 червня кількість знову зросла до 34 випадків, а 29 червня - до 98. 30 червня було зареєстровано 62 землетруси.

Експерти кажуть, що незвичайний рельєф місцевості навколо островів Токара сприяє накопиченню тиску під морським дном, який потім скидається у вигляді землетрусів.

Цього тижня уряд Японії заявив, що необхідно вжити додаткових заходів для підготовки до можливого "мегаземлетрусу", який, на думку експертів, з високою ймовірністю може статися на тихоокеанському узбережжі протягом наступних трьох десятиліть.

Згідно з переглянутою оцінкою уряду в березні, мегаземлетрус у цьому регіоні, що супроводжується цунамі, може забрати життя 298 000 осіб і завдати збитків на суму до 2 трлн доларів.

На початку травня на західному узбережжі Туреччини стався землетрус магнітудою 5,8 бала. Епіцентр знаходився поруч із популярним у туристів містом Мармарис, недалеко від грецького острова Родос.

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