Загалом у світі 2022 рік став п’ятим найтеплішим за всю історію спостережень.

Минуле літо, і загалом 2022 рік, стали найспекотнішими у Європі за всю історію спостережень. У цілому в світі минулий рік став п'ятим найтеплішим роком.

Про це йдеться в звіті про глобальний клімат Служби зміни клімату Європейського союзу Copernicus (C3S). Минулий рік загалом став роком екстремальних ситуацій, з побиттям багатьох температурних рекордів і постійним зростанням концентрації парникових газів в атмосфері.

Повідомляється, що в Європі спостерігалося найспекотніше літо за всю історію (попереднє найспекотніше літо було в 2021 році), і кілька тривалих та інтенсивних хвиль спеки торкнулися частини західної та північної Європи.

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Осінь була третьою найтеплішою за всю історію спостережень, поступившись лише 2020 і 2006 рокам, тоді як зимові температури були приблизно на 1°C вище середнього. І навпаки, весняні температури для Європи у цілому були трохи нижчими за середні показники базового періоду 1991-2020 років.

"Континент пережив другий найтепліший червень за всю історію з температурою приблизно на 1,6°C вище середньої, та найтепліший жовтень з температурою майже на 2°C вище середньої", - йдеться в повідомленні.

Температури в Європі протягом року були другими найтеплішими за всю історію спостережень, поступившись лише показникам 2020 року, коли була зафіксована температура на 0,3°C вище, ніж минулого року. У всій Європі, за винятком Ісландії, річна температура перевищувала середні показники 1991-2020 років.

Незвичайне тепло пізньої весни та влітку в Європі у поєднанні з відсутністю дощів, ясним небом і сухими ґрунтами спричинило посуху, особливо в південній і центральній частинах континенту. Багато країн повідомили про вплив на сільське господарство, річковий транспорт та управління енергією. Посуха також призвела до збільшення небезпеки пожеж, надзвичайно висока активність яких спостерігалася в південно-західній Європі, зокрема у Франції та Іспанії.

"2022 рік став ще одним роком кліматичних екстремальних ситуацій у Європі та в усьому світі. Ці події підкреслюють, що ми вже відчуваємо руйнівні наслідки потепління у світі. Останні кліматичні дані C3S за 2022 рік надають чіткі докази того, що для уникнення найгірших наслідків суспільству потрібно терміново скоротити викиди вуглецю та швидко адаптуватися до мінливого клімату", - сказала заступник директора C3S Саманта Берджесс.

Погода в світі

Загалом у світі 2022 рік став п’ятим найтеплішим за всю історію спостережень. На даний момент найспекотнішими роками в історії світу є 2016, 2020, 2019 і 2017 відповідно. Середньорічна температура минулого року була на 0,3°C вище базового періоду 1991-2020 рр.; та приблизно на 1,2°C вище, ніж період 1850-1900 рр., який зазвичай використовується як показник для доіндустріальної ери. Таким чином, 2022 рік став восьмим роком поспіль з температурою, що перевищує доіндустріальний рівень на 1°C.

У 2022 році температура була більш ніж на 2°C вищою за середню за 1991–2020 роки в північній частині центрального Сибіру та вздовж Антарктичного півострова. Регіони, де спостерігався найтепліший рік за всю історію спостережень, включають значні частини Західної Європи, Близького Сходу, Центральної Азії та Китаю, Південної Кореї, Нової Зеландії, північно-західної Африки та Африканського Рогу.

В обох полярних регіонах протягом 2022 року спостерігалися екстремальні хвилі спеки. У березні Антарктида пережила інтенсивний теплий період з температурами, значно вищими за середні. Наприклад, у внутрішній частині Східної Антарктиди температура досягла -17,7°C, що є найтеплішим показником за 65 років. У вересні температура над Гренландією була на 8°C вищою за середню, а дані C3S показують, що майже в усій країні середня температура була вищою, ніж у будь-якому вересні принаймні з 1979 року. Це пов’язано з переважаючими вітрами з півдня та південного заходу, які були теплішими, ніж зазвичай.

Протягом року в Антарктиці спостерігався надзвичайно низький рівень утворення морського льоду.

У тропічних і субтропічних регіонах надзвичайно високі передмусонні температури в Пакистані та північній Індії призвели до тривалої весняної спеки та рекордних максимальних і мінімальних температур. Центральний і східний Китай пережили тривалу спеку з подальшою посухою влітку. У липні та серпні в Пакистані випала рекордна кількість опадів, що призвело до масштабних повеней на значних частинах країни, і спричинило масові руйнування та загибель людей.

Глобальне потепління

Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітної метеорологічної організації, літо 2022 року виявилося найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень. Середня температура була на 0,4 градуса вище, ніж влітку 2021 року. За даними ВМО, серпень-2022 також став третім найспекотнішим у світі.

Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас заявляв, що теплові хвилі на Землі ставатимуть усе частішими й інтенсивнішими. Наприклад, минуле літо принесло в країни Європи нові температурні рекорди - вперше стовпчики термометрів переступили за 40°C в деяких регіонах Франції і Великої Британії. Ще складнішою ситуація була на Піренейському півострові, де температура доходила до 47°C, а від спеки померли більше тисячі людей. Негативні кліматичні тенденції збережуться як мінімум до 2060 року.

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