Яскравий диск можна побачити навіть без телескопа.

Цієї ночі в небі над Україною можна спостерігати "полуничний Місяць" - це традиційна назва повного Місяця у червні, вона походить від американських корінних народів.

За даними Space, під час сходу він виглядає більшим, ніж зазвичай, через загадкове явище, яке називають "місячною ілюзією". Це оптичний ефект, коли наш мозок сприймає об’єкти біля горизонту як збільшені, хоча насправді їхній розмір не змінюється.

Згідно з прогнозами, цьогорічний "полуничний Місяць" буде найнижчим за останні десятиліття. Це пов’язано з явищем, під час якого нахилена орбіта Місяця зазнає впливу гравітації Сонця, що поступово змінює її розташування.

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Червневий повний Місяць у Північній Америці отримав назву "полуничний" через сезон збору полуниці, який припадає на це час. Тож, ця назва не пов'язана з кольором Місяця. Тим часом жителі різних регіонів України діляться у мережі знімками цього явища.

Цікаві факти про "полуничний" Місяць

Хоч назва й натякає на червоний або рожевий колір, цей Місяць зазвичай має звичайне сріблясто-біле світло.

Однак іноді, коли Місяць низько над горизонтом, його світло може здаватися рожевим або золотистим через атмосферні умови.

"Полуничний" Місяць - це повний місяць червня, і він іноді збігається з літнім сонцестоянням. Це означає, що він може бути одним із найяскравіших та найпізніших у році (сонце сідає пізно, і місяць з'являється пізно вночі).

У різних культурах цей місяць мав різні назви. Наприклад, у деяких корінних американських племенах його називали "Зелений кукурудзяний Місяць".

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