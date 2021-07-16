В області оголошено штормове попередження.

Львівську область накрила негода. У гірських районах град подекуди був за розміром як перепелине яйце.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, дощу випало стільки, що з гір почали сходити селі. Зокрема бурхливі потоки брудної води з камінням та деревиною заблокували трасу "Київ- Чоп". Півсотні метрів дороги у селі Коростів виявилися непроїзними - поки шлях розчищали, поліцейські регулювали рух.

За даними ДСНС, 16 та 17 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1,5 - 2,5 м над рiвнями вчорашнього дня.

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"Мiсцями можливе затоплення заплав, прирiчкових сільськогосподарських угiдь", - попереджають рятувальники.

Тим часом, в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 169 населених пунктів у 3 областях.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у Львівській області без електропостачання залишаються 79 населених пунктів, у Закарпатській – 59 та у Сумській – 31. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За даними синоптиків, 16 липня вдень у Львівській області очікуються грози, під час гроз місцями шквали 17 – 22 м/с, град. Оголошено штормове попередження.

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Автори: Катерина Лиманська, Світлана Закелова