Грози, град і шквали вітру: українців попередили про негоду 2-3 червня

Одразу в кількох районах удень 3 червня пройде град.

У деяких областях України до кінця доби 2 червня та вдень 3 червня очікуються грози, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. Також у деяких регіонах пройдуть сильні дощі, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

До кінця доби 2 червня у більшості західних, на Вінниччині та Житомирщині, а також вдень 3 червня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози. В окремих районах пройде град.

В Укргідрометцентрі поділилися, що у Волинській, Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях удень 3 червня пройдуть значні дощі. Метеорологи оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

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Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода в Україні 2 червня

Нагадаємо, що Укргідрометцентр прогнозує, що сьогодні, 2 червня, в Україні буде дуже тепло, але в деяких регіонах пройдуть дощі. Так, короткочасні дощі, подекуди з грозами, очікуються вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, подекуди Київській, Одеській областях та в Криму.

Середня температура вночі очікується в межах 11-16°, у південній частині до 19°. Удень повітря прогріється до 23-28°. У Карпатах дещо холодніше - вночі 7-12°, а вдень 18-23°.

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