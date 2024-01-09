Найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській, Кіровоградській областях.

Негода залишила без світла 1025 населених пунктів. Через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській, Кіровоградській областях, повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"На ранок через негоду – сильний вітер, ожеледицю знеструмлено 1025 населених пунктів. В Дніпропетровській області 324 населені пункти, в Одеській – 268, в Миколаївській – 215, в Кіровоградській – 146, в Запорізькій – 51, в Київській – 4, в Чернігівській – 6, в Чернівецькій – 9. В Донецькій області понад добу – 2", — йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів. Але, я зазначають, відновлення гальмують як складні погодні умови – сильний вітер, мороз до -22 °C, товстий шар льоду на обладнанні, так і велика кількість завданих негодою пошкоджень – повалені опори, чисельні обриви проводів.

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Крім того, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 485 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Негода в Україні

9 січня в Україні очікується морозна погода без опадів, але місцями можлива ожеледь, а на дорогах - ожеледиця. Вітер буде північний і північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень по всій країні становитиме -8...-13 градусів. По всій Україні на два дні, 9 та 10 січня, оголошено І рівень небезпечності.

Зокрема на Одещині вчора набрала обертів негода: після дощу почав падати сніг, на дорогах утворилася ожеледиця. В регіоні 9 та 10 січня на дистанційний формат занять перейшли всі закладах освіти. Внаслідок складних погодних умов у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор.

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