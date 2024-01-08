Без світла – десятки тисяч сімей.

На півночі Одещини негода набирає обертів і погіршує ситуацію на дорогах. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, на Любашівському напрямку вже ускладнено рух транспорту. Після дощу почав падати сніг, на дорогах утворилася ожеледиця.

"За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, значне зниження температури повітря та сильні пориви вітру очікуються сьогодні по всій території регіону", - наголошують у поліції.

Наразі правоохоронці забезпечують безпеку дорожнього руху і просять водіїв, які в дорозі, бути дуже уважними та обережними, неухильно дотримуватися ПДР, а у разі необхідності телефонувати на спецлінію "102".

Відео дня

"Хто збирався виїжджати, по можливості утримайтесь від поїздки й перечекайте негоду", - просять у главку.

У пресслужбі ДТЕК "Одеські електромережі" розповіли, що енергетики ліквідують наслідки негоди на Одещині, що почалася з вечора 7 січня.

За останню добу відремонтували 16 повітряних ліній, 411 трансформаторних підстанцій, повернули світло для 22 668 родин у 73 населених пункти.

Найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.

"Станом на 9:00 сьогодні, 8 січня, без світла залишаються 67 тисяч сімей у 236 населених пунктах. Роботи ускладнюють погодні умови — ожеледь, дощ з переходом в сніг, намерзання льоду на проводах, пориви вітру. У таких умовах виникає небезпечне явище — "галопування проводів", що додатково створює аварійні ситуації", - розповіли у пресслужбі.

Енергетики оприлюднили відповідне відео, на якому зафіксовано, що відбувається за такими погодними умовами з проводами.

Зараз роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Всі служби працюють у посиленому режимі.

Погода в Україні - прогноз на сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Україні хмарно. За даними синоптиків, у південній частині країни - помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади. Ожеледь, налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, вдень в Криму повітря прогріється до 7-12° тепла.

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