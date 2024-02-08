Україна виявиться однією з країн, де клімат залишиться сприятливим.

Ради зміни клімату і небезпечних погодних явищ в Україну переселятимуться так звані "кліматичні біженці", адже наша країна виявиться більш сприятливою для життя. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

За словами Балабух, протягом 1970-2021 років у світі було зареєстровано майже 12 тисяч катастроф, викликаних екстремальними явищами погоди, а близько 3,5 мільярда людей, тобто майже половина населення Землі, живуть в регіонах, де наслідки зміни клімату відчуваються дуже гостро.

"Близько 32,6 мільйона осіб були змушені покинути регіони їх проживання, які були вражені стихійними лихами - повенями, посухами, тобто стали кліматичними біженцями. Дуже сподіваюся, що це явище не стане масовим, тому що, врешті-решт, на нашій планеті не так багато місць, куди можна піти від таких небезпек", - говорить кліматолог.

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Однак вона підкреслила, що найсприятливіші для життя зараз і в найближчому майбутньому будуть регіони, розташовані в помірних широтах, на рівнинних територіях, подалі від узбереж океанів і морів і гірських масивів. До таких регіонів належить і Україна.

"Незважаючи на значні зміни клімату, які спостерігаються на території нашої країни, вони не такі катастрофічні, як в полярних і тропічних широтах. Тому значна кількість кліматичних біженців, особливо Азії та Африки, намагатиметься переселитися до нас, що може підвищити соціальну та економічну напругу в суспільстві", - попередила фахівець.

Кліматичні біженці в Україні - що прогнозують фахівці

За даними кліматологів, в наступні 50-100 років в Україні буде ставати тільки тепліше. Через підвищення температури все частіше трапляються повені і смерчі.

"За один дощ може випасти місячна норма опадів. Більше стало смерчів і ураганів. Кліматичні біженці - це вже реальність. Деякі види комах пересуваються щодо своїх місць проживання. Зникають певні види рослин. Песимістичні прогнози: через 50 років і люди можуть стати кліматичними біженцями", - попередив начальник Дніпропетровського регіонального Гідрометцентру Василь Гринчак.

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