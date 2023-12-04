За прогнозами експертів, в 2024 році можна буде побачити ще більше полярних сяйв в регіонах, де вони зазвичай не спостерігаються.

Спостереження за північним сяйвом є однією з найпопулярніших цілей туристичних подорожей в останні роки, і вчені прогнозують, що 2024 рік може стати найвдалішим для цього за 20 років.

Як пише National Geographic, за прогнозами експертів, в 2024 році можна буде побачити ще більше полярних сяйв в регіонах, де вони зазвичай не спостерігаються. Це пов'язано з тим, що Сонце досягне піку (так званого "сонячного максимуму") свого приблизно 11-річного циклу, під час якого сонячна активність буде найбільшою.

"Сонячний максимум означає більше штормів, а під час штормів північне сяйво трапляється частіше, воно більш інтенсивне, триває довше і може поширюватися на більш низькі широти, ніж зазвичай", – пояснив космічний фізик і директор Центру геокосмічних штормів Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса Слава Меркін.

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Чому полярне сяйво бачать не тільки на півночі

Доцент-дослідник геофізичного інституту Університету Аляски в Фербенксі Дон Хемптон пояснює, що північне сяйво з'являється в області навколо магнітного полюса Землі, яку називають "авроральним овалом" або "авроральной зоною". Але ця область постійно зміщується і коливається в залежності від сили сонячного вітру – потоку заряджених частинок з сонячної атмосфери, який може посилюватися штормами. Експерти очікують, що під час сонячного максимуму епізоди, коли авроральна зона зростає і стає більш активною, будуть відбуватися частіше.

"Коли енергії більше, зона полярних сяйв стає товщою та розширюється далі на південь. Я не думаю, що буде занадто дико прогнозувати, що люди на Середньому Заході та і, можливо, навіть в нижній частині Середнього Заходу (40-я паралель) матимуть хороший шанс побачити полярне сяйво один або два рази протягом цього сонячного циклу, але немає ніяких гарантій", – зазначив він.

Зазначимо, що Україна знаходиться на 48-й паралелі північної широти, тобто навіть ближче до півночі.

Як підвищити свої шанси побачити полярне сяйво

Вчені попереджають, що при виборі місця для спостереження за північним сяйвом потрібно враховувати ще низку інших факторів, наприклад, хмарність і світлове забруднення (над великими освітленими містами його побачити складніше, ніж в лісовій глушині).

Програми прогнозування полярних сяйв, такі як Центр прогнозування космічної погоди NOAA, Aurora Alerts і My Aurora Forecast & Alerts, можуть допомогти "мисливцям" передбачити, коли можна буде побачити північне сяйво, а також наскільки далеко на південь простягається овал полярних сяйв після сонячної активності. Зазвичай полярні сяйва найчастіше спостерігаються в дні березневого і жовтневого рівнодення, зазначає вчений з космічної погоди зі шведського інституту космічної фізики Магнус Вік.

Щоб уникнути штучного світлового забруднення, можна використовувати сайт DarkSky.org, де показуються місця темного неба по всьому світу.

Також важливо правильно вибрати напрямок, куди дивитися в очікуванні полярного сяйва.

Як раніше повідомляв УНІАН, восени 2023 року поляне сяйво протягом декількох днів можна було спостерігати і над Україною, для якої це абсолютно нетипове явище.

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