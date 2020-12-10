Ожеледь, пориви вітру та сніг з дощем: рятувальники попереджають про погіршення погоди

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

Українців попередили про погіршення погодних умов / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 10 грудня, вночі на заході та півдні країни, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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Вночі у західних та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. По Києву та Київській області 10 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

10-11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на решті території - без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 10 грудня, практично всю Україну, крім східного регіону, накриють дощі і мокрий сніг. При цьому потеплішає: середня температура по країні складе +2°. Там, де опадів не передбачається, очікується хмарна погода з проясненнями. Також, У ДСНС зазначають, що у більшості областей очікується сильний вітер.

У Києві сьогодні випаде сніг, температура повітря вночі -3°, вдень -2°.