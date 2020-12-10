Ожеледь, пориви вітру та сніг з дощем: рятувальники попереджають про погіршення погоди
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.
Сьогодні, 10 грудня, вночі на заході та півдні країни, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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Вночі у західних та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. По Києву та Київській області 10 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.
10-11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на решті території - без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця.
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня: дані Погоди УНІАН
У четвер, 10 грудня, практично всю Україну, крім східного регіону, накриють дощі і мокрий сніг. При цьому потеплішає: середня температура по країні складе +2°. Там, де опадів не передбачається, очікується хмарна погода з проясненнями. Також, У ДСНС зазначають, що у більшості областей очікується сильний вітер.
У Києві сьогодні випаде сніг, температура повітря вночі -3°, вдень -2°.
- Вінниця+1°... 0°
- Дніпро+2°... -5°
- Донецьк+1°... -6°
- Житомир0°... -1°
- Запоріжжя+3°... -4°
- Івано-Франківськ+1°... -1°
- Київ0°... -1°
- Кропивницький+2°... -2°
- Луганськ-1°... -10°
- Луцьк+2°... +1°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв+4°... -1°
- Одеса+7°... +3°
- Полтава0°... -7°
- Рівне+1°... 0°
- Сімферополь+12°... +6°
- Суми-2°... -7°
- Тернопіль+1°... 0°
- Харків-2°... -7°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький0°... -1°
- Черкаси+1°... -3°
- Чернігів-1°... -2°
- Чернівці+1°... 0°