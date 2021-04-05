Штормове попередження: українців попередили про погіршення погоди

У більшості регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки.

Українців попередили про пориви вітру 6 квітня / фото УНІАН

У вівторок, 6 квітня, в більшості регіонів погіршиться погода: синоптики попередили про сильні пориви вітру.

Читайте також У Львові-сніг, у центрі- до +15°: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)Як повідомляє Український гідрометцентр на сторінці в Facebook, пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду вночі очікуються у західних, а вдень у центральних, східних та південних областях.

У більшості регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки або штормове попередження.

Оголошено жовтий рівень небезпеки / фото facebook.com/ukrgmc.official

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